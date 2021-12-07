На тлі загрози з Росії Україна попросила у США зброю, зокрема "афганську" – ЗМІ

Міністр оборони України Олексій Резніков просив у голови Пентагону Ллойда Остіна надати Україні системи озброєння, зокрема частину американської військової техніки, що призначалася для Афганістану до падіння Кабула, включно з радянськими вертольотами Мі-17.

Джерело: "Foreign Policy" із посиланням на українського чиновника зі сфери оборони

Деталі: Зустріч Резнікова та Остіна відбулася в Пентагоні в середині листопада. Українському міністру потрібні були системи озброєння – і то швидко, аби змінити розрахунки Росії щодо початку чергового вторгнення в Україну.

За даними видання, список, який Резніков представив Остіну, включає підтримку повітряної та морської оборони та радіоелектронної боротьби – потенційний щит від руйнівних бомбардувань та електромагнітних атак.

Київ також просив про частину американської військової техніки, призначеної для Афганістану до захоплення влади талібами, включно з радянськими вертольотами Мі-17, які проходять технічне обслуговування в Україні, а також боєприпасами, які спочатку передбачалося відправити в афганську армію, повідомив український оборонний чиновник на умовах анонімності.

За даними Міноборони України, Росія розмістила близько 115 000 військовослужбовців біля кордонів України, на окупованому Кримському півострові та в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а розвідка США попередила, що РФ може планувати масштабний наступ на Україну на початку 2022 року за участю 175 000 бійців.

Хоча наміри Путіна залишаються незрозумілими, Вашингтон обмірковує прохання Києва про більшу військову підтримку та безліч інших варіантів реагування, включаючи економічні санкції.

За словами американських чиновників, знайомих із цим питанням, останніми тижнями до європейських столиць були направлені представники Держдепартаменту та Мінфіну США, щоб закласти основу для скоординованих санкцій.

Тим часом, після візиту Резнікова до Києва було направлено представників американської оборони, щоб оцінити потреби протиповітряної оборони країни, повідомив представник української оборони.

Пентагон відмовився надати подробиці щодо запиту України щодо додаткової військової допомоги або обговорення з боку США.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Україною, щоб оцінити конкретні вимоги до збройних сил України", – заявив представник Пентагону підполковник Антон Семельрот у коментарі "Foreign Policy".

Ні Держдепартамент, ні Рада національної безпеки не прокоментували цю статтю.

Поговоривши з майже двома десятками чиновників США, України та Європи, а також помічників Конгресу та регіональних експертів, видання пише, що адміністрація Байдена змушена рахуватися з "привидом повноцінної війни в Європі", а деякі американські чиновники побоюються, що Вашингтон і його союзники роблять ті ж прорахунки, що й у 2014 році.

"Foreign Policy" має лист конгресменів-республіканців про те, що "немає впевненості, що зроблено достатньо, і що Білий дім скоріше піде на поступки Путіну, ніж підтримає партнерів і союзників США".

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію направити в Україну військових інструкторів та розмістити їх на позиціях поблизу лінії фронту.

Передісторія: