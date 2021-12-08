Зеленський очікує на конструктивний діалог з новим канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський очікує конструктивного діалогу з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава держави написав у Twitter, вітаючи Шольца з обранням на посаду, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю Олафа Шольца і новий німецький уряд з початком роботи! Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в ЄС і НАТО. Розраховую на конструктивний діалог та очікую на нашу зустріч", – написав Володимир Зеленський.

Вітаю @OlafScholz і новий 🇩🇪 уряд з початком роботи! Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності 🇺🇦, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в 🇪🇺 і НАТО. Розраховую на конструктивний діалог та очікую на нашу зустріч. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

8 грудня парламент Німеччини обрав соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером замість Ангели Меркель, яка обіймала посаду впродовж 16 років.

Після обрання Шольц склав присягу в Бундестазі.

Соціал-демократична партія Німеччини, яка здобула перемогу на вересневих виборах, сформувала коаліцію з Вільною демократичною партією та "Зеленими". Офіційно коаліційну угоду підписали 7 грудня.

Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру на виборах, її партія ХДС після поразки обере у січні повністю нове керівництво.

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