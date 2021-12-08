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Запобігання розстрілу студентів: черкаські освітяни отримали догани за те, що допустили булінг

Середа, 8 грудня 2021, 17:15
скриншот СБУ

Троє освітян отримали догани й одного було звільнено через інцидент з підготовкою до теракту в одному з коледжів у Черкасах.

Джерело: начальник Департаменту освіти й науки Черкаської ОДА Валерій Данилевський в коментарі "Укрінформу"

Деталі: За його словами, про інцидент освітянам повідомили ще в жовтні. Співробітники СБУ проводили моніторинг соціальних сторінок і виявили в одній із них допис студента одного з технікумів у Черкасах. В групі, де навчався хлопець, можливо мали місце факти булінгу з боку одногрупників студента. У відповідь хлопець придбав стартовий пістолет і погрожував ним у соціальних мережах.

Пряма мова: "Фахівці СБУ запобігли вчиненню можливого злочину. Ми зі свого боку створили комісію, яка проаналізувала систему виховної роботи в навчальному закладі, в тому числі на предмет запобігання булінгу. Результати розслідування повідомили директору. Він провів внутрішнє розслідування. За його підсумками куратор групи та ще двоє осіб отримали догани. Ще одна особа, яка вже мала догану, була звільнена".

Додатково: За неофіційною інформацією, студент навчався в політехнічному технікумі в Черкасах. Хлопця цькували одногрупники. Він не скаржився ні куратору групи, ні психологу, замкнувся в собі й виношував плани помсти.

Для цього придбав стартовий спортивний пістолет. Їх можна купити за ціною від 1500 до 2100 гривень. Убити людину з такого пістолета неможливо, але можна переробити під справжню зброю.

У 2021 році в Черкаській області судами було зафіксовано 16 випадків булінгу в навчальних закладах області.

Що було раніше: 8 грудня Служба безпеки України заявила, що запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області.

За даними слідства, двоє студентів місцевого коледжу через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте" поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників. Вказано, що під час обшуків за місцями проживання правоохоронці виявили два пістолети, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманим – по 18 років. Можливим мотивом їхніх намірів є булінг з боку одногрупників. Наразі юнаки перебувають під наглядом батьків, питання запобіжних заходів буде вирішуватись після отримання висновків експертизи.

Теми: СБУЧеркаська областьтероризм


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