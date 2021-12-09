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Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі

Четвер, 9 грудня 2021, 02:45
FLORENT VERGNES/AFP via Getty Images

Внаслідок вибуху в Малі загинули семеро миротворців ООН, ще троє були серйозно поранені.

Джерело: Reuters з посиланням на офіційного представника ООН Стефана Дужарріка

Деталі:  Колона матеріально-технічного постачання підірвалася на саморобному вибуховому пристрої  між містами Дуенца та Севарі.

Це район,  де діють групи, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", але жодна група не взяла на себе  відповідальність.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудивє напад на колону і закликав владу Малі не шкодувати зусиль для встановлення винних у цих нападах, щоб вони могли бути негайно притягнуті до відповідальності.

Миротворча місія ООН, відома як MINUSMA, розгорнула понад 13 тисяч військовослужбовців для стримування насильства на півночі та у центрі країни. З 2013 року з неї загинули понад 230 людей, що робить її найбільш смертоносною з більш ніж десятка миротворчих місій ООН.

Теми: вибухООНАфрика


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