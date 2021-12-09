Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі

Внаслідок вибуху в Малі загинули семеро миротворців ООН, ще троє були серйозно поранені.

Джерело: Reuters з посиланням на офіційного представника ООН Стефана Дужарріка

Деталі: Колона матеріально-технічного постачання підірвалася на саморобному вибуховому пристрої між містами Дуенца та Севарі.

Це район, де діють групи, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою", але жодна група не взяла на себе відповідальність.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудивє напад на колону і закликав владу Малі не шкодувати зусиль для встановлення винних у цих нападах, щоб вони могли бути негайно притягнуті до відповідальності.

Миротворча місія ООН, відома як MINUSMA, розгорнула понад 13 тисяч військовослужбовців для стримування насильства на півночі та у центрі країни. З 2013 року з неї загинули понад 230 людей, що робить її найбільш смертоносною з більш ніж десятка миротворчих місій ООН.