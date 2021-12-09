СБУ викрила канал перевезення російської ртуті до ЄС

Служба безпеки повідомила, що ліквідувала транснаціональний канал нелегального переміщення російської ртуті до Євросоюзу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисники намагались незаконно переправити до ЄС майже 10 кг небезпечного товару.

Перевіряється інформація щодо можливого використання високотоксичної речовини для вчинення терактів".

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці викрили "кур’єра" на пункті пропуску через кордон на Закарпатті.

"Кур’єром" виявився мешканець однієї з європейських країн.

У іноземця вилучили партію металевої ртуті з маркуванням виробництва РФ.

Речовину він перевозив у ємностях, які приховав серед особистих речей.

За кордоном зловмисник планував реалізувати продукцію "замовнику" за 600 тис. доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення іноземцю підозри та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 201 ККУ тривають слідчі дії.

Ртуть – високотоксична хімічна речовина найвищого класу небезпеки. Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні і можуть спричинити смертельні випадки.