СБУ разоблачила канал перевозки российской ртути в ЕС

Служба безопасности сообщила, что ликвидировала транснациональный канал нелегального перемещения российской ртути в Евросоюз.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленники пытались незаконно переправить в ЕС около 10 кг опасного товара.

Проверяется информация о возможном использовании высокотоксичного вещества для совершения терактов.

Детали: Сообщается, что правоохранители разоблачили "курьера" на пункте пропуска через границу в Закарпатье.

"Курьером" оказался житель одной из европейских стран.

У иностранца изъяли партию металлической ртути с маркировкой производства РФ.

Вещество он перевозил в емкостях, которые спрятал среди личных вещей.

За границей злоумышленник планировал реализовать продукцию "заказчику" за 600 тыс. долларов.

В настоящее время решается вопрос о сообщении иностранцу подозрения и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 УКУ продолжаются следственные действия.

Ртуть – высокотоксичное химическое вещество высшего класса опасности. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать смертельные случаи.