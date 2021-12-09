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СБУ разоблачила канал перевозки российской ртути в ЕС

Четверг, 9 декабря 2021, 10:34
СБУ разоблачила канал перевозки российской ртути в ЕС
фото: СБУ

Служба безопасности сообщила, что ликвидировала транснациональный канал нелегального перемещения российской ртути в Евросоюз.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Злоумышленники пытались незаконно переправить в ЕС около 10 кг опасного товара.

Проверяется информация о возможном использовании высокотоксичного вещества для совершения терактов.

Детали: Сообщается, что правоохранители разоблачили "курьера" на пункте пропуска через границу в Закарпатье.

"Курьером" оказался житель одной из европейских стран.

У иностранца изъяли партию металлической ртути с маркировкой производства РФ.

 

Вещество он перевозил в емкостях, которые спрятал среди личных вещей.

За границей злоумышленник планировал реализовать продукцию "заказчику" за 600 тыс. долларов.

В настоящее время решается вопрос о сообщении иностранцу подозрения и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 УКУ продолжаются следственные действия.

Ртуть – высокотоксичное химическое вещество высшего класса опасности. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать смертельные случаи.

 

Украинская правда

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Темы: СБУЕСграница
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