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Суд у Жовкві виправдав викладача, який за гроші писав студентам наукові роботи

Четвер, 9 грудня 2021, 18:47
Суд у Жовкві виправдав викладача, який за гроші писав студентам наукові роботи
Головний корпус ЛНАУ в місті Дубляни Львівської області. Фото: MSha/Wikicommons

Жовківський районний суд повністю виправдав доцента львівського вишу, який за гроші писав наукові роботи студентам.

Джерело: видання "Zaxid.net" з посиланням на рішення суду

Деталі: Суд повністю виправдав доцента Львівського національного аграрного університету Олега Соколовського. 

2016 року він написав дипломну роботу замість студента з іншої кафедри за 400 доларів. Тоді викладача затримали поліцейські під час отримання грошей.

Спершу Жовківський районний суд визнав провину викладача в "отриманні неправомірної вигоди". Йому присудили штраф у розмірі 21 тисяча гривень та заборонили бути науковим керівником у студентів та приймати іспити.

Утім Соколовський домігся нового розгляду справи через п’ять років, після того як касаційний суд скерував її назад до Жовківського суду.

Виправдувальний вирок ухвалив суддя Володимир Мікула. На думку судді, це був не хабар, а "оплата наукової творчої роботи".

Дослівно: "(Соколовський – ред.) вважає, що це його право і він погодився на прохання студента оскільки йому були необхідні кошти на лікування батька. Вважає, що викладач має право писати наукові роботи. Таку роботу він виконував в позаробочий час, не використовуючи обладнання установи, де працював. Він хотів надавати студенту необхідні консультації, але той повідомив, що не вміє креслити на комп`ютері, а тому не може сам написати свою дипломну роботу. Вважає, що кошти отримав правомірно"

Деталі: Суддя наполіг на тому, що від студента вимагають захистити дипломну роботу, однак немає заборони на написання тексту іншою особою. На думку Мікули, злочином були би намагання Соколовського вплинути на оцінювання роботи. Проте, позаяк Соколовський не був членом екзаменаційної комісії, він не міг вплинути на оцінювання роботи.

На засіданні також був присутній студент, від якого вимагав оплату Соколовський. Студент знову підтвердив усю версію подій.

Суд також узяв до уваги, що Галицький районний суд міста Львова засудив члена екзаменаційної комісії Миколу Когута, який взяв від цього ж студента 200 доларів за успішний захист роботи. Тож, на думку Мікули, винного в цій справі вже знайшли.

За даними місцевих журналістів, Соколовський досі працює на кафедрі машинобудування ЛНАУ.

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівосвітастудентисуд
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