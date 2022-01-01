У перший день року окупанти на Донбасі гатили з гранатометів й кулеметів
Російсько-окупаційні війська від початку доби 1 січня чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців Збройних сил немає.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: У суботу збройні формування Російської Федерації на сході України здійснили 4 обстріли.
Так, у напрямку населеного пункту Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Водяного, що на Донеччині, окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
Неподалік н.п. Зайцеве противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".