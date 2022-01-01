Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У перший день року окупанти на Донбасі гатили з гранатометів й кулеметів

Субота, 1 січня 2022, 17:38
Фото штабу ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 1 січня чотири рази порушили режим припинення вогню, втрат серед бійців Збройних сил немає.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: У суботу збройні формування Російської Федерації на сході України здійснили 4 обстріли.

Так, у напрямку населеного пункту Широкине противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Водяного, що на Донеччині, окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Неподалік н.п. Зайцеве противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Медведчук пожалівся, що його доньці анулювали візу для навчання у Швейцарії

Росія, США, Китай, Британія та Франція заявили про недопущення ядерної війни

Українського режисера на запит Росії затримали в Італії. МЗС намагається його звільнити

Зеленський доручив створити декілька природних парків та розширити існуючі

Український журналіст Цимбалюк повідомив, що виїхав із Росії через загрозу безпеці

Розмова Байдена і Зеленського тривала півтори години: про що говорили

Усі новини...
війна
Загроза вторгнення в Україну: в Росії вже заговорили про ймовірний зрив переговорів зі США
Росія створить у Криму новий полігон в наступному році
Україна буде захищатися, навіть якщо Захід "похитнеться" – Кулеба
Останні новини
02:26
Ізраїль відкриває кордони для іноземних туристів, але не всіх
01:31
Будівлю парламенту ПАР охопила нова пожежа
00:59
Провінція Канади через "омікрон" закриває школи, ресторани і тренажерні зали
00:28
"Газпром" втричі знизив транзит газу через Україну у Словаччину
23:47
Мати українського режисера сподівається, що його не екстрадують із Італії в Росію
23:13
Жертвам збитого літака МАУ присудили в Канаді $90 мільйонів компенсації
22:57
Блінкен поговорив про російську загрозу з головою МЗС Туреччини і Бухарестською дев'яткою
22:16
Медведчук пожалівся, що його доньці анулювали візу для навчання у Швейцарії
21:24
У США дозволили колоти бустерну дозу вакцини Pfizer підліткам 
20:55
Саакашвілі поставив ультиматум у грузинській в'язниці
Усі новини...