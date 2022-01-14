Новини 14 січня: масштабна хакерська атака, нові деталі можливого вторгнення РФ

"Бійтесь і чекайте гіршого": хакери атакували урядові сайти та "Дію"; Росія готується провести спецоперацію на Донбасі, щоб створити привід для вторгнення — актуальні новини 14 січня.

Про хакерську атаку

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

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У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. Вони пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько-українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів.

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Про можливе вторгнення РФ

США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, мета якої здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Україну і відповісти вторгненням у сусідню державу.

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