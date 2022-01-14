Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новости 14 января: масштабная хакерская атака, новые детали возможного вторжения РФ

Пятница, 14 января 2022, 20:27
Новости 14 января: масштабная хакерская атака, новые детали возможного вторжения РФ
фото: минобороны

"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Действие"; Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе, чтобы создать повод для вторжения - актуальные новости 14 января.

О хакерской атаке

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

Реклама:

В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.

О возможном вторжении РФ

ВИДЕО ДНЯ

США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

На переговорах в Киеве президенты Украины Владимир Зеленский и Азербайджана Ильхам Алиев подписали право на обоюдную готовность оказывать поддержку суверенитету и территориальной целостности обоих государств.

Зеленский предложил Байдену провести трехсторонний саммит с Путиным по поводу деэскалации военного напряжения с российскими войсками — по словам главы ОП Ермака, "американские партнеры проявили определенный интерес" к этому предложению.

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший пресс-секретарь Госдумы РФ Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси.

В Государственном бюро расследований рассчитывают, что по прилету в Украину бывший президент Петр Порошенко самостоятельно приедет в суд, где ему будут избирать меру пресечения.

Печерский суд Киева назначил на 17 января, в 11:00, заседание, на котором будут избирать меру пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене.

За сутки 13 января в Украине зафиксировали 10 476 новых случаев COVID-19 и 140 летальных исходов, госпитализировали 1 656 человек, поправилось 7 285 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 92 835 человек.

Темы: хакерыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
хакеры
Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: