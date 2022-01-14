Новости 14 января: масштабная хакерская атака, новые детали возможного вторжения РФ

"Бойтесь и ждите худшего": хакеры атаковали правительственные сайты и "Действие"; Россия готовится провести спецоперацию на Донбассе, чтобы создать повод для вторжения - актуальные новости 14 января.

О хакерской атаке

Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

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В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.

Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. Они объяснили, что использование чувствительных тем по истории польско-украинских отношений должно было замаскировать след русских хакеров.

О возможном вторжении РФ

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США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.

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