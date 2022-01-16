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У Порошенка заявили про перешкоди і погрози його прихильникам, що їдуть до Києва

Неділя, 16 січня 2022, 23:24
ПЕТРО ПОРОШЕНКО. ФОТО З САЙТУ "ЄВРОСОЛІДАРНОСТІ"

"Європейська солідарність" заявляє про зупинку поліцією автобуса з прихильниками лідера партії Петра Порошенка біля Краматорська, а також про погрози представникам партії на Івано-Франківщині, які мають намір їхати зустрічати Порошенка в аеропорту.

Джерело: "Європейська солідарність", нардеп Ірина Геращенко та депутат Краматорської міської ради Валерій Власенко в Facebook

Деталі: Як повідомила Геращенко, поблизу Краматорська поліція зупинила автобус з прихильниками "Європейської солідарності" та обшукувала їхні особисті речі.

Вона додала, що в партії фіксують "усі факти порушень прав громадян на мирне зібрання".

Депутат Краматорської міської ради Валерій Власенко повідомив, що в автобусі їхали прихильники Петра Порошенка, активісти та депутати від "Європейської солідарності" з Донеччини.

"Через цю затримку активісти з Краматорська можуть не встигнути в аеропорт до прибуття Порошенка… Ми вже годину стоїмо на блок-посту. В нас шукають "заборонену символіку" – кажуть, ніби георгіївські стрічки", - розповів депутат міськради.

Разом з тим, Івано-Франківський осередок "Європейської солідарності" заявив, що протягом останніх днів представники партії в Івано-Франківській області, активісти та перевізники, які планують приїхати на акцію на підтримку Порошенка, отримують застереження та погрози.

"Зокрема перевізникам наполегливо рекомендують відмовитися від участі в поїздці, якщо хочуть зберегти цілим свій транспорт", - йдеться в повідомленні.

"Очевидно, президент Зеленський боїться масової акції українців в підтримку лідера опозиції Петра Порошенка. Саме підконтрольні йому силовики роблять усе, щоб не допустити участі українців з регіонів у завтрашній акції", - вважають в осередку та наголошують, що учасники не планують вчиняти жодних протиправних дій.

Що передувало: Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

На брифінгу в неділю у Варшаві Порошенко не виключив, що літак, яким він прилітає до Києва в понеділок, можуть посадити в аеропорту "Бориспіль" замість "Київ" (Жуляни), як заплановано. Він також заявив, що вважає архітектором справи у держзраді проти нього президента Володимира Зеленського, а замовником - олігарха Ігоря Коломойського.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Українська правда
Теми: Європейська солідарністьПорошенко
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