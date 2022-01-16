У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

"Европейская солидарность" заявляет об остановке полицией автобуса со сторонниками лидера партии Петра Порошенко возле Краматорска, а также об угрозах представителям партии в Ивано-Франковской области, которые намерены ехать встречать Порошенко в аэропорту.

Источник: "Европейская солидарность", нардеп Ирина Геращенко и депутат Краматорского городского совета Валерий Власенко в Facebook

Детали: Как сообщила Геращенко, вблизи Краматорска полиция остановила автобус со сторонниками "Европейской солидарности" и обыскивала их личные вещи.

Она добавила, что в партии фиксируют "все факты нарушений прав граждан на мирное собрание".

Депутат Краматорского городского совета Валерий Власенко сообщил, что в автобусе ехали сторонники Петра Порошенко, активисты и депутаты от "Европейской солидарности" из Донецкой области.

"Из-за этой задержки активисты из Краматорска могут не успеть в аэропорт до прибытия Порошенко… Мы уже час стоим на блок-посту. У нас ищут "запретную символику" – говорят, якобы георгиевские ленты", - рассказал депутат горсовета.

Вместе с тем, Ивано-Франковская ячейка "Европейской солидарности" заявила, что в течение последних дней представители партии в Ивано-Франковской области, активисты и перевозчики, которые планируют приехать на акцию в поддержку Порошенко, получают оговорки и угрозы.

"В частности, перевозчикам настоятельно рекомендуют отказаться от участия в поездке, если хотят сохранить целым свой транспорт", - говорится в сообщении.

"Очевидно, что президент Зеленский боится массовой акции украинцев в поддержку лидера оппозиции Петра Порошенко. Именно подконтрольные ему силовики делают все, чтобы не допустить участия украинцев из регионов в завтрашней акции", - считают в ячейке и подчеркивают, что участники не планируют предпринимать никаких противоправных действий.

Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

На брифинге в воскресенье в Варшаве Порошенко не исключил, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо "Киев" (Жуляны), как запланировано. Он также заявил, что считает архитектором дела в госизмене против него президента Владимира Зеленского, а заказчиком – олигарха Игоря Коломойского.

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