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Новини 18 січня: візит держсекретаря США в Україну, зброя від Великої Британії

Вівторок, 18 січня 2022, 21:00
Державний секретар США Ентоні Блінкен. ФОТО: GETTY IMAGES

Після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США; Британія почала поставляти Україні протитанкову зброю, облітаючи Німеччину — актуальні новини 18 січня.

Про візит держсекретаря США

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Києва та Берліна з 18 по 20 січня 2022 року. Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США,  активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

Також державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров у телефонній розмові обговорили підсумки перемовин, що відбулись між Росією і Заходом минулого тижня у різних форматах.

Про зброю від Великої Британії

Велика Британія почала постачати Україні протитанкову зброю, щоб допомогти захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Судячи з обраного шляху, літаки прямували не найкоротшим маршрутом, оминаючи повітряний простір Німеччини. Це може свідчити про те, що країна відмовила у праві на проліт над своєю територією.

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Українська правда
Теми: СШАРосіявійнаНімеччиназброя
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