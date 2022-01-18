Новости 18 января: визит госсекретаря США в Украину, оружие от Великобритании

После главы ЦРУ в Украину неожиданно уезжает госсекретарь США; Британия начала поставлять Украине противотанковое оружие, облетая Германию - актуальные новости 18 января.

О визите госсекретаря США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправится в Киев и Берлин с 18 по 20 января 2022 года. Визит главы дипломатии США в Киев проходит после недели напряженных дипломатических встреч стран Запада с Россией в Женеве, Брюсселе и Вене, на которых был отвергнут ультиматум РФ по поводу неприсоединения Украины к НАТО и военного присутствия Альянса на восточном фланге блока.

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Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили итоги переговоров между Россией и Западом на прошлой неделе в разных форматах.

Об оружии от Великобритании

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Великобритания начала снабжать Украину противотанковым оружием, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России.

Судя по избранному пути, самолеты следовали не кратчайшим маршрутом, минуя воздушное пространство Германии. Это может свидетельствовать, что страна отказала в праве на пролет над своей территорией.

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