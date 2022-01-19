Головні новини вівторка і ночі: Зеленські на Сейшелах, приїзд Блінкена

Родина Зеленського потайки відпочивала на Сейшелах, поки він був у Карпатах; після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США — актуальні новини 18 січня і ночі.

Про Зеленських

"Українська правда" з’ясувала, що в першій половині січня дружина президента Володимира Зеленського Олена разом із дітьми таємно відпочивала на Сейшельських островах.

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Про візит держсекретаря США

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Києва та Берліна з 18 по 20 січня 2022 року. Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

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Також державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров у телефонній розмові обговорили підсумки перемовин, що відбулись між Росією і Заходом минулого тижня у різних форматах.

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