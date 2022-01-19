Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Головні новини вівторка і ночі: Зеленські на Сейшелах, приїзд Блінкена

Середа, 19 січня 2022, 07:00
Головні новини вівторка і ночі: Зеленські на Сейшелах, приїзд Блінкена

Родина Зеленського потайки відпочивала на Сейшелах, поки він був у Карпатах; після глави ЦРУ в Україну несподівано їде держсекретар США — актуальні новини 18 січня і ночі.

Про Зеленських

"Українська правда" з’ясувала, що в першій половині січня дружина президента Володимира Зеленського Олена разом із дітьми таємно відпочивала на Сейшельських островах.

Реклама:

Про візит держсекретаря США

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Києва та Берліна з 18 по 20 січня 2022 року. Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США,  активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

ВІДЕО ДНЯ

Також державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров у телефонній розмові обговорили підсумки перемовин, що відбулись між Росією і Заходом минулого тижня у різних форматах.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Через негоду у Києві, львівський аеропорт став запасним для столичних "Жулян" — вже 5 літаків, які не змогли приземлитися, полетіли у Львів.

У ВООЗ заявили, що майже половину населення світу вакцинували проти коронавірусу. Проте відомство впевнене, що у 2022 році людство не зможе побороти коронавірус.

Філарет просить суд змусити Державну службу з етнополітики та свободи совісті зареєструвати постанову невизнаного Собору так званої УПЦ Київського патріархату про відновлення цієї релігійної організації.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив  усіх учасників Ради Росія-НАТО минулого тижня до серії зустрічей для обговорення питань європейської безпеки.

Українська сторона не отримувала інформації від Росії про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України. У МЗС РФ стверджують, що їхнє посольство у Києві працює в штатному режимі.

Із Британії в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги Збройним Силам.

Міністерство оборони Штатів готове надати більшу підтримку армії України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: