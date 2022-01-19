Венедіктова відреагувала на суд щодо Порошенка та пообіцяла оскаржити рішення

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що прокурори оскаржуватимуть обраний запобіжний захід п’ятому президенту й народному депутату Петрові Порошенку у справі про торгівлю вугіллям з російськими ватажками ОРДЛО.

Джерело: звернення Венедіктової на YouTube-каналі Офісу Генерального прокурора

Пряма мова Венедіктової: "Підозра народному депутату була повідомлена в спосіб, визначений законом. Всі інші маніпуляції, про які ми дізнаємося з ненадійних Telegram-каналів - це маячня, яка розповсюджується боягузливими "недопіарниками", яким соромно і страшно показати своє обличчя.

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Наголошую на тому, що фабула справи – однакова для всіх чотирьох підозрюваних. Вони – співучасники. Прокурори йшли до суду щодо всіх чотирьох фігурантів з однаковим запобіжним заходом – тримання під вартою або 1 мільярд застави.

Тому, ми виходимо з того, що перед законом рівні всі. І, безперечно, знову ж таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу".

Деталі: Генпрокурорка додала, що сам факт обрання запобіжного заходу Порошенкові свідчить про те, що суд визнає вручення підозри обвинуваченому. Крім того, на її думку, суддя, ухваливши таке рішення, погодився з прокурорами, що існують певні ризики щодо дій фігуранта у справі.

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Утім, вона вважає, що як у випадку із фігурантами справи – народним депутатом Віктором Медведчуком, ексміністром енергетику Володимиром Демчишиним та бізнесменом Сергієм Кузярою, запобіжний захід має бути більш суворим.

Венедіктова також нагадала, що Офіс Генпрокурора вже вручав підозри в кримінальних справах багатьом суб’єктам зі спеціальним статусом – народним депутатам, правоохоронцям та суддям. За її словами, в жодній справі фігуранти не змогли оскаржити сам факт вручення підозри, попри їхні заяви про недотримання процедур.

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