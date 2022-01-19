Венедіктова відреагувала на суд щодо Порошенка та пообіцяла оскаржити рішення
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що прокурори оскаржуватимуть обраний запобіжний захід п’ятому президенту й народному депутату Петрові Порошенку у справі про торгівлю вугіллям з російськими ватажками ОРДЛО.
Джерело: звернення Венедіктової на YouTube-каналі Офісу Генерального прокурора
Пряма мова Венедіктової: "Підозра народному депутату була повідомлена в спосіб, визначений законом. Всі інші маніпуляції, про які ми дізнаємося з ненадійних Telegram-каналів - це маячня, яка розповсюджується боягузливими "недопіарниками", яким соромно і страшно показати своє обличчя.
Наголошую на тому, що фабула справи – однакова для всіх чотирьох підозрюваних. Вони – співучасники. Прокурори йшли до суду щодо всіх чотирьох фігурантів з однаковим запобіжним заходом – тримання під вартою або 1 мільярд застави.
Тому, ми виходимо з того, що перед законом рівні всі. І, безперечно, знову ж таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу".
Деталі: Генпрокурорка додала, що сам факт обрання запобіжного заходу Порошенкові свідчить про те, що суд визнає вручення підозри обвинуваченому. Крім того, на її думку, суддя, ухваливши таке рішення, погодився з прокурорами, що існують певні ризики щодо дій фігуранта у справі.
Утім, вона вважає, що як у випадку із фігурантами справи – народним депутатом Віктором Медведчуком, ексміністром енергетику Володимиром Демчишиним та бізнесменом Сергієм Кузярою, запобіжний захід має бути більш суворим.
Венедіктова також нагадала, що Офіс Генпрокурора вже вручав підозри в кримінальних справах багатьом суб’єктам зі спеціальним статусом – народним депутатам, правоохоронцям та суддям. За її словами, в жодній справі фігуранти не змогли оскаржити сам факт вручення підозри, попри їхні заяви про недотримання процедур.
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Петро Порошенко: Зеленський – людина неадекватна і це небезпечно для країни
Передісторія:
- П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду. У той день, суддя Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті близько 5 годин, а згодом оголосили, що рішення про обрання запобіжного заходу перенесли на 19 січня.
- 19 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка та його дружини Марини та визначив особисте зобов’язання як запобіжний захід. Крім того, народний депутат повинен віддати свій паспорт для виїзду закордон, не залишати територію Києва та Київської області без дозволу судді та з’являтися за викликом до суду. У Державному бюро розслідувань, яке розслідує цю справу, незадоволені рішенням суду та розглядають оскарження рішення в апеляційній інстанції.
- Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.