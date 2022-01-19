Венедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сторона обвинения обжалует избранную меру пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко по делу о торговле углем с российскими боевиками в ОРДЛО.

Источник: обращение Венедиктовой на YouTube-канале Офиса Генерального прокурора

Прямая речь Венедиктовой: "Подозрение народному депутату было поставлено в известность способом, определенным законом. Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из ненадежных Telegram-каналов - это бред, распространяющийся трусливыми "недопиарщиками", которым стыдно и страшно показать свое лицо.

Хочу отметить, что фабула дела – одинакова для всех четырех подозреваемых. Они – соучастники. Прокуроры шли в суд в отношении всех четырех фигурантов с одинаковой мерой пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард залога.

Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все. И, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения".

Детали: Генпрокурор добавила, что сам факт избрания меры пресечения Порошенко свидетельствует о том, что суд признает вручение подозрения обвиняемому. Кроме того, по ее мнению, судья, приняв такое решение, согласился с прокурорами, что существуют определенные риски из-за возможных действий фигуранта по делу.

Впрочем, она считает, что как в случае с фигурантами дела – народным депутатом Виктором Медведчуком, эксминистром энергетику Владимиром Демчишиным и бизнесменом Сергеем Кузярой, мера предосторожности должна быть более суровой.

Венедиктова также напомнила, что Офис Генпрокурора уже вручал подозрения по уголовным делам многим субъектам со специальным статусом – народным депутатам, сотрудникам правоохранительных органов и судьям. По ее словам, ни в одном деле фигуранты не смогли обжаловать сам факт вручения подозрения, несмотря на их заявления о несоблюдении процедур.

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