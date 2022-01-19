Венедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сторона обвинения обжалует избранную меру пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко по делу о торговле углем с российскими боевиками в ОРДЛО.
Источник: обращение Венедиктовой на YouTube-канале Офиса Генерального прокурора
Прямая речь Венедиктовой: "Подозрение народному депутату было поставлено в известность способом, определенным законом. Все остальные манипуляции, о которых мы узнаем из ненадежных Telegram-каналов - это бред, распространяющийся трусливыми "недопиарщиками", которым стыдно и страшно показать свое лицо.
Хочу отметить, что фабула дела – одинакова для всех четырех подозреваемых. Они – соучастники. Прокуроры шли в суд в отношении всех четырех фигурантов с одинаковой мерой пресечения – содержание под стражей или 1 миллиард залога.
Поэтому мы исходим из того, что перед законом равны все. И, безусловно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения".
Детали: Генпрокурор добавила, что сам факт избрания меры пресечения Порошенко свидетельствует о том, что суд признает вручение подозрения обвиняемому. Кроме того, по ее мнению, судья, приняв такое решение, согласился с прокурорами, что существуют определенные риски из-за возможных действий фигуранта по делу.
Впрочем, она считает, что как в случае с фигурантами дела – народным депутатом Виктором Медведчуком, эксминистром энергетику Владимиром Демчишиным и бизнесменом Сергеем Кузярой, мера предосторожности должна быть более суровой.
Венедиктова также напомнила, что Офис Генпрокурора уже вручал подозрения по уголовным делам многим субъектам со специальным статусом – народным депутатам, сотрудникам правоохранительных органов и судьям. По ее словам, ни в одном деле фигуранты не смогли обжаловать сам факт вручения подозрения, несмотря на их заявления о несоблюдении процедур.
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Первое интервью Петра Порошенко при возвращении из ЕС в Киев
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
- 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. В тот день судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около 5 часов, а затем было объявлено, что решение об избрании меры пресечения будет озвучено 19 января.
- 19 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко и его супруги Марины и определил личное обязательство как меру пресечения. Кроме того, народный депутат должен отдать свой паспорт для выезда за границу, не покидать территорию Киева и Киевской области без разрешения судьи и появляться по вызову в суд. В Государственном бюро расследований, расследующем это дело, недовольны решением суда и рассматривают обжалование решения в апелляционной инстанции.
- Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.