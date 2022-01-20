Головні новини середи і ночі: запобіжний захід для Порошенка, заклик Зеленського

Суд наклав на Порошенка зобов'язання; Зеленський попросив українців не панікувати – актуальні новини 19 січня і ночі.

Про Порошенка

Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.

Крім того, Порошенко після рішення суду поїхав "святкувати" до ресторану Царське село разом із своєю командою. Серед гостей репортери помітили нардепів Геращенко, Гончаренка, Сюмар, Герасимова, Алєксєєва, Зінкевич, журналіста Гайдукевича, адвоката Новікова та інших.

Про заклик Зеленського

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням не панікувати через можливе повномасштабне вторгнення Росії та пообіцяв, що в країні пануватиме мир і всі зустрінуть 2023 рік.

Президент попросив населення не панікувати та критично оцінювати інформацію про можливе вторгнення Росії до України.

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