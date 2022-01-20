Главные новости среды и ночи: мера пресечения для Порошенко, призыв Зеленского

Суд наложил на Порошенко обязательства; Зеленский попросил украинцев не паниковать – актуальные новости 19 января и ночи.

О Порошенко

Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.

Кроме того, Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.

О призыве Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир и все встретят 2023 год.

Президент попросил население не паниковать и критически оценивать информацию о возможном вторжении России в Украину.

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