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Главные новости среды и ночи: мера пресечения для Порошенко, призыв Зеленского

Четверг, 20 января 2022, 07:00
Главные новости среды и ночи: мера пресечения для Порошенко, призыв Зеленского
фото: скриншот видео

Суд наложил на Порошенко обязательства; Зеленский попросил украинцев не паниковать – актуальные новости 19 января и ночи.

О Порошенко

Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

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Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.

Кроме того, Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.

О призыве Зеленского

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир и все встретят 2023 год.

Президент попросил население не паниковать и критически оценивать информацию о возможном вторжении России в Украину.

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О других важных новостях

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть либо отзыв формулы Бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, либо обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания террористических "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.

Кабинет министров Украины поддержал введение сертификатов о вакцинации третьей дозой вакцины и предусмотрел, что сертификаты будут действовать уже не год, а 9 месяцев.

Президент Турции Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину для переговоров с Зеленским и приглашает его и Путина провести встречу на турецкой территории, чтобы "урегулировать разногласия" между двумя странами.

В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, ссылаясь на слова президента США Джо Байдена, что пересечение границы "российскими войсками будет расценено как вторжение".

Украинская правда
Темы: ПорошенкосудЗеленский
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