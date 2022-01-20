Новини 20 січня: війська РФ біля кордону, нові санкції США

Супутники зробили нові знімки російських військ уздовж українських кордонів; США наклали санкції на двох депутатів ОПЗЖ за "дестабілізацію України" — актуальні новини 20 січня.

Про російські війська

Російські війська, які перекидають із Сибіру й Далекого Сходу на захід, перебувають уже за 40 кілометрів від російсько-українського кордону: це не лише техніка, а й військовослужбовці у великій кількості, "відрядження" яких може тривати 6-9 місяців, а то й довше.

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Також міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила набір знімків супутників із космосу, які зафіксували російську військову техніку на кількох полігонах поблизу України.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що результатом переговорів з Росією буде деескалація ситуації на кордоні з Україною, і що РФ гарантуватиме досягнення миру на Донеччині та Луганщині.

Про санкції США

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство фінансів США оголосило про накладання санкцій на чотирьох громадян України, у тому числі двох народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя", за "сприяння Росії у дестабілізації України".

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