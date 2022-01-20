Новости 20 января: войска РФ у границы, новые санкции США

Спутники сделали новые снимки российских войск вдоль украинских границ; США наложили санкции на двух депутатов ОПЗЖ за "дестабилизацию Украины" - актуальные новости 20 января.

О российских войсках

Российские войска, которые перебрасывают из Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы: это не только техника, но и военнослужащие в большом количестве, "командировка" которых может длиться 6-9 месяцев, а то и длиннее.

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Также международное новостное агентство Reuters обнародовало набор снимков спутников из космоса, зафиксировавших российскую военную технику на нескольких полигонах вблизи Украины.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что результатом переговоров с Россией будет деэскалация ситуации на границе с Украиной, и что РФ будет гарантировать достижение мира в Донецкой и Луганской областях.

О санкциях США

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Министерство финансов США объявило о наложении санкций на четырех граждан Украины, в том числе двух народных депутатов от "Оппозиционной платформы – При жизни", за "содействие России в дестабилизации Украины".

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