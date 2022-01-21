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Новини 21 січня: Зеленський про загрозу РФ, нова хвиля коронавірусу

П'ятниця, 21 січня 2022, 20:00
Новини 21 січня: Зеленський про загрозу РФ, нова хвиля коронавірусу
Президент Володимир Зеленський оглядає зброю. Фото: Офіс Президента

Зеленський заявив, що спроба вторгнення РФ у Харків стане початком великомасштабної війни; Івано-Франківська область переходить у "червону" зону через ковід — актуальні новини 21 січня.

Про заяву Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.

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Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці. Мер запевняє, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбникові", оскільки "всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, є".

Також у Женеві відбулася зустріч держсекретаря Блінкена та очільника МЗС РФ Лаврова — переговори тривали 1,5 години замість запланованих двох. Блінкен заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну

Про хвилю коронавірусу

ВІДЕО ДНЯ

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня.

20 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу констатував, що в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби із епіцентром у західній Україні.

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Про інші важливі новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

"НАТО хоче окупувати Україну" — голова Держдуми РФ Володін намагається виправдати ідею офіційного визнання Росією окупованих територій України "республіками" наближенням НАТО і необхідністю забезпечити безпеку "російських громадян та співвітчизників" в ОРДЛО.

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Канада надасть уряду України кредит у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів на тлі спроб Росії дестабілізувати Україну.

За добу 20 січня в Україні зафіксували 20 156 нових випадків COVID-19 і 150 летальних випадків, госпіталізували 2 226 людей, одужало 4 486 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 86 146 людей.

Українська правда
Теми: ХарківвійнаРосіязброяІвано-Франківська область
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