Новини 21 січня: Зеленський про загрозу РФ, нова хвиля коронавірусу

Зеленський заявив, що спроба вторгнення РФ у Харків стане початком великомасштабної війни; Івано-Франківська область переходить у "червону" зону через ковід — актуальні новини 21 січня.

Про заяву Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.

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Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці. Мер запевняє, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбникові", оскільки "всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, є".

Також у Женеві відбулася зустріч держсекретаря Блінкена та очільника МЗС РФ Лаврова — переговори тривали 1,5 години замість запланованих двох. Блінкен заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну

Про хвилю коронавірусу

ВІДЕО ДНЯ

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня.

20 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу констатував, що в Україні розпочався спалах коронавірусної хвороби із епіцентром у західній Україні.

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