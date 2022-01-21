Новости 21 января: Зеленский об угрозе РФ, новая волна коронавируса
Зеленский заявил, что попытка вторжения РФ в Харьков станет началом крупномасштабной войны; Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону через ковид — актуальные новости 21 января.
О заявлении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.
Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы. Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".
Также в Женеве состоялась встреча госсекретаря Блинкена и главы МИД РФ Лаврова — переговоры продолжались 1,5 часа вместо двух запланированных. Блинкен заявил, что РФ еще может убедить мир не словами, а действиями в отсутствии планов захватывать Украину
О волне коронавируса
"Красный" уровень эпидемической опасности вводится в Ивано-Франковской области с 24 января.
20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге констатировал, что в Украине началась вспышка коронавирусной болезни с эпицентром в западной Украине.
Про телеграмм-канал УП. Стрічка
Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.
"НАТО хочет оккупировать Украину" - глава Госдумы РФ Володин пытается оправдать идею официального признания Россией оккупированных территорий Украины "республиками" приближением НАТО и необходимостью обеспечить безопасность "российских граждан и соотечественников" в ОРДЛО.
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО — прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залогу в 1 млрд грн.
ДБР сообщило, что, согласно последним данным, первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян, как считалось ранее.
Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину.
За сутки 20 января в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев COVID-19 и 150 летальных исходов, госпитализировали 2 226 человек, выздоровели 4 486 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 86 146 человек.