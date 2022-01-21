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Новости 21 января: Зеленский об угрозе РФ, новая волна коронавируса

Пятница, 21 января 2022, 20:00
Новости 21 января: Зеленский об угрозе РФ, новая волна коронавируса
Президент Владимир Зеленский осматривает оружие. Фото: Офис Президента

Зеленский заявил, что попытка вторжения РФ в Харьков станет началом крупномасштабной войны;  Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону через ковид — актуальные новости 21 января.

О заявлении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, и это будет началом крупномасштабной войны.

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Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков был и будет украинским, и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.  Мэр уверяет, что город готов дать "твердый отпор потенциальному захватчику", поскольку "все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, есть".

Также в Женеве состоялась встреча госсекретаря Блинкена и главы МИД РФ Лаврова — переговоры продолжались 1,5 часа вместо двух запланированных. Блинкен заявил, что РФ еще может убедить мир не словами, а действиями в отсутствии планов захватывать Украину

О волне коронавируса

ВИДЕО ДНЯ

"Красный" уровень эпидемической опасности вводится в Ивано-Франковской области с 24 января.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге констатировал, что в Украине началась вспышка коронавирусной болезни с эпицентром в западной Украине.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

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За сутки 20 января в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев COVID-19 и 150 летальных исходов, госпитализировали 2 226 человек, выздоровели 4 486 человек.  Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 86 146 человек.

Украинская правда
Темы: ХарьковвойнаРосcияоружиеИвано-Франковская область
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