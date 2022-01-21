Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії російські війська на кордонах
Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема порушивши питання скупчення російських військ уздовж українських кордонів.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Президент подякував очільниці Єврокомісії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС щодо РФ".
Деталі: Зеленський обговорив також загрози для енергетичних ринків України та Європи через запуск газогону "Північний потік – 2" в Німеччині
Крім того, президент подякував дер Ляєн за фінансову підтримку ЄС і домовилися про продовження регулярних контактів.
Передісторія:
- Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що росіяни накопичують російську військову техніку на тимчасово окупованих територіях Донбасу, що порушує положення Мінських угод. Ці твердження підтверджують українські розвідники Міноборони, додаючи, що росіяни завозять дедалі більше пального, боєприпасів та артилерії.
- До Білорусі російське командування перекидає два дивізіони зенітно-ракетних комплексів С-400. Російські журналісти знайшли докази, як родичі та друзі російських кадрових військових обговорюють у соцмережах, що їх забрали на "навчання" та "відрядження" до України та Білорусі на 6-9 місяців. Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".
- Водночас, партнери України з НАТО почали надавати військове озброєння, зокрема протитанкові засоби. Балтійські країни отримали дозвіл від США передати Україні американські протитанкові комплекси Javelin та протиповітряні ракети Stinger. 17 січня Велика Британія вирішила Україні постачати близько 2000 протитанкових комплексів NLAW. Згодом британський міністр оборони Бен Воллес додав, що вони готові надати ще більше зброї Україні заради зменшення ймовірності повномасштабного нападу Росії. Крім того, за переміщеннями російських військ уздовж українських кордонів стежать військові розвідувальні літаки НАТО з неба.
- Країни ЄС наразі не дійшли згоди між собою щодо того, за які дії Росії проти України слід запроваджувати економічні санкції та наскільки суворі.