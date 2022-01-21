Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії російські війська на кордонах 

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема порушивши питання скупчення російських військ уздовж українських кордонів.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Президент подякував очільниці Єврокомісії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС щодо РФ".

Деталі: Зеленський обговорив також загрози для енергетичних ринків України та Європи через запуск газогону "Північний потік – 2" в Німеччині

Крім того, президент подякував дер Ляєн за фінансову підтримку ЄС і домовилися про продовження регулярних контактів.

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