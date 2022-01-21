Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии российские войска на границе

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, в частности подняв вопрос скопления российских войск вдоль украинских границ.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины. Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также четкую позицию относительно необходимости усиления санкций ЕС в отношении РФ".

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Кроме того, президент поблагодарил фон дер Ляена за финансовую поддержку ЕС и договорился о продолжении регулярных контактов.

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