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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии российские войска на границе

Пятница, 21 января 2022, 21:33
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии российские войска на границе

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, в частности подняв вопрос скопления российских войск вдоль украинских границ.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Глава государства проинформировал собеседницу о развитии ситуации безопасности вдоль границ Украины. Президент поблагодарил главу Еврокомиссии за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также четкую позицию относительно необходимости усиления санкций ЕС в отношении РФ".

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Детали: Зеленский обсудил также угрозы для энергетических рынков Украины и Европы из-за запуска газопровода "Северный поток – 2" в Германии

Кроме того, президент поблагодарил фон дер Ляена за финансовую поддержку ЕС и договорился о продолжении регулярных контактов.

Предыстория:

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  • В то же время, партнеры Украины из НАТО начали предоставлять военное вооружение, в том числе противотанковые средства. Балтийские страны получили разрешение США передать Украине американские противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные ракеты Stinger. 17 января Великобритания решила поставить Украине около 2000 противотанковых комплексов NLAW. Впоследствии британский министр обороны Бен Уоллес добавил, что они готовы предоставить еще больше оружия Украине ради уменьшения вероятности полномасштабного нападения России. Кроме того, за перемещениями российских войск вдоль украинских границ следят военные разведывательные самолеты НАТО с неба.
  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что россияне накапливают российскую военную технику на временно оккупированных территориях Донбасса, что нарушает положения Минских соглашений. Эти утверждения подтверждают украинские разведчики Минобороны, в частности добавив, что россияне завозят все больше горючего, боеприпасов и артиллерии.
  • В Беларусь российское командование перебросила два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. Российские журналисты нашли доказательства, как родственники и друзья российских кадровых военных обсуждают в соцсетях, что их забрали на "учения" и "командировки" в Украину и Беларусь на 6-9 месяцев. Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебросила с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
  • Страны ЕС пока не пришли к согласию между собой относительно того, за какие действия России против Украины следует вводить экономические санкции и насколько суровые.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЕврокомиссияЕСРосcиявойна
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