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Головні новини суботи і ночі: командувач ВМС Німеччини, Британія про плани Кремля

Неділя, 23 січня 2022, 08:00
фото: Getty Images

Крим в Росії, повага Путіну, Україна не буде в НАТО: що заявив командувач ВМС Німеччини; МЗС Британії заявило, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

Про командувача ВМС Німеччини

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

У відставку йде командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах, який спровокував дипломатичний скандал своїми заявами про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Про заяву Британії

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

Про інші важливі новини 

США проінформували Україну про ймовірний початок евакуації членів сімей дипломатів із посольства в Києві вже наступного тижня.

Високопосадовець Державного департаменту США заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про початок евакуації частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

У Міністерстві закордонних справ РФ поскаржилися на те, що в Україні українська мова приходить на зміну російській у різних сферах, зокрема в освіті.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів про готовність попросити Лондон про перекидання військ на українську території у разі, якщо Владімір Путін наважиться на широкомасштабний наступ.

Голова КНР Сі Цзіньпін міг звернутися до президента РФ Владіміра Путіна з проханням не нападати на Україну під час Олімпійських ігор у Пекіні, аби не "затьмарити" цей важливий для Китаю захід.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що РФ очікує від України та Сполучених Штатів "інформаційних" та "воєнних провокацій".

Українська правда
Теми: БританіяНімеччинаРосія
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