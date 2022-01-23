Головні новини суботи і ночі: командувач ВМС Німеччини, Британія про плани Кремля

Крим в Росії, повага Путіну, Україна не буде в НАТО: що заявив командувач ВМС Німеччини; МЗС Британії заявило, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

Про командувача ВМС Німеччини

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

У відставку йде командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах, який спровокував дипломатичний скандал своїми заявами про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим і її разом з Грузією не можна приймати в НАТО.

Про заяву Британії

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.

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