Главные новости субботы и ночи: командующий ВМС Германии, Британия о планах Кремля

Крым в России, уважение Путину, Украина не будет в НАТО: что заявил командующий ВМС Германии; МИД Британии заявил, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

О командующем ВМС Германии

Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сделал ряд скандальных заявлений, в частности о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

В отставку уходит командующий Кай-Ахим Шенбах, спровоцировавший дипломатический скандал своими заявлениями о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым и ее вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО.

О заявлении Британии

Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.

О других важных новостях

США проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве на следующей неделе.

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ о начале эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

В Министерстве иностранных дел РФ пожаловались на то, что в Украине украинский язык приходит на смену русскому в разных сферах, в частности в образовании.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о готовности попросить Лондон о переброске войск на украинскую территорию в случае, если Владимир Путин решится на широкомасштабное наступление.

Глава КНР Си Цзиньпин мог обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, чтобы не "затмить" это важное для Китая мероприятие.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ожидает от Украины и Соединенных Штатов "информационных" и "военных провокаций".