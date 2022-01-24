Головні новини неділі та ночі: 80 тонн зброї, ОП про дані британської розвідки

В Україну прибуло ще 80 тонн зброї від США; в ОП прокоментували дані британської розвідки про плани РФ на Мураєва.

Про зброю

В Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

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Про коментар ОП щодо даних британської розвідки

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що британська розвідка у своїх заявах щодо планів Москви не сказала нічого такого, чого не знають українці.

Водночас, за словами Подоляка, у Києва "нема жодного сумніву в тому, що британський уряд абсолютно чітко, в деталях, в персоналіях розуміє, що відбувається в Україні".

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