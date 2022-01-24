Главные новости воскресенья и ночи: 80 тонн оружия, ОП о данных британской разведки
В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США; в ОП прокомментировали данные британской разведки о планах РФ на Мураева.
Об оружии
В Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.
О комментарии ОП о данных британской разведки
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что британская разведка в своих заявлениях по поводу планов Москвы не сказала ничего такого, чего не знают украинцы.
В то же время, по словам Подоляка, у Киева "нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит в Украине".
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