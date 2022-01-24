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Главные новости воскресенья и ночи: 80 тонн оружия, ОП о данных британской разведки

Понедельник, 24 января 2022, 07:00
Главные новости воскресенья и ночи: 80 тонн оружия, ОП о данных британской разведки
фото: DVIDS

В Украину прибыло еще 80 тонн оружия от США; в ОП прокомментировали данные британской разведки о планах РФ на Мураева.

Об оружии

В Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

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О комментарии ОП о данных британской разведки

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что британская разведка в своих заявлениях по поводу планов Москвы не сказала ничего такого, чего не знают украинцы.

В то же время, по словам Подоляка, у Киева "нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит в Украине".

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Британия заявляет, что разоблачены доказательства сговора по установлению пророссийского марионеточного режима в Украине во главе с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Экс-нардеп сказал, что это не соответствует действительности.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что отключение России от международной банковской системы SWIFT де-факто невозможно.

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Президент США Джо Байден обсудил непрекращающиеся агрессивные действия России в отношении Украины со своей командой по национальной безопасности.

24 января Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

Вероятно, после распространения штамма Omicron пандемия Covid-19 может пойти на спад в Европе.

Украинская правда
Темы: оружиеОфис президентаВеликобритания
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