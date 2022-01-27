Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

Четверг, 27 января 2022, 17:47
Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу
Задержанный стрелок Артемий Рябчук. Фото полиции

В ходе стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, которую устроил нацгвардиец Артемий Рябчук, один из раненых сумел поднять тревогу, а часть подразделения забаррикадировались в комнате.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг Министерства внутренних дел в Днепре

Прямая речь заместителя министра Евгения Енина: "Не могу обойти (вниманием. – ред.) героизм бойцов Национальной гвардии, которые активно сопротивлявлись правонарушителю и, рискуя собственной жизнью, забаррикадировались в помещении, не давая, таким образом, поставить под угрозу жизни других военнослужащих смены, находившихся в комнате отдыха.

Реклама:

А также героические действия другого военнослужащего, трижды раненого. Тем не менее, он смог убежать и оперативно уведомить все дежурные службы о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование".

Детали: По данным, обнародованным на брифинге, в целом караул на заводе насчитывал 23 военных. Из них только 5 находились на посту, остальные отдыхали в спальных помещениях.

Представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян добавила, что обнародованные в медиа видеозаписи, на которой Рябчук якобы признается в ходе допроса, приобщат к следствию. Однако следователи будут выяснять обстоятельства записи и правдивость свидетельств отдельно.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Сапьян отметила, что будут исследовать, как эти видео оказались у журналистов.

Предыстория: 

  • В ночь на 27 января, в 3:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. В 9:30 утра солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
  • Задержанному Рябчуку следователи ГБР сообщили о подозрении в умышленном убийстве, дезертирстве и ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием. Его психическое состояние проверят в ходе экспертизы, а также установят, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прокуроры планируют в суде ходатайствовать о мере пресечения для Рябчука в виде ареста без права внесения залога.
  • В СМИ попало видео якобы допроса задержанного стрелка правоохранителями, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий.
  • Народная депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик рассказала, что нацгвардиец сообщил руководству о драке между солдатами два месяца назад, но руководство его проигнорировало, а товарищи по службе начали издеваться.
  • Командующий Нацгвардии Николай Балан из-за инцидента написал заявление об отставке и вручил его министру внутренних дел Денису Монастырскому и президенту Владимиру Зеленскому. Государственное бюро расследований зарегистрировало также уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии.

Темы: ДнепрНацгвардиячрезвычайное происшествиеубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Днепр
До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру
Враг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений
На Днепропетровщине работала ПВО – воздушники
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: