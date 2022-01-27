Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

В ходе стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, которую устроил нацгвардиец Артемий Рябчук, один из раненых сумел поднять тревогу, а часть подразделения забаррикадировались в комнате.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг Министерства внутренних дел в Днепре

Прямая речь заместителя министра Евгения Енина: "Не могу обойти (вниманием. – ред.) героизм бойцов Национальной гвардии, которые активно сопротивлявлись правонарушителю и, рискуя собственной жизнью, забаррикадировались в помещении, не давая, таким образом, поставить под угрозу жизни других военнослужащих смены, находившихся в комнате отдыха.

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А также героические действия другого военнослужащего, трижды раненого. Тем не менее, он смог убежать и оперативно уведомить все дежурные службы о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование".

Детали: По данным, обнародованным на брифинге, в целом караул на заводе насчитывал 23 военных. Из них только 5 находились на посту, остальные отдыхали в спальных помещениях.

Представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян добавила, что обнародованные в медиа видеозаписи, на которой Рябчук якобы признается в ходе допроса, приобщат к следствию. Однако следователи будут выяснять обстоятельства записи и правдивость свидетельств отдельно.

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Кроме того, Сапьян отметила, что будут исследовать, как эти видео оказались у журналистов.

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