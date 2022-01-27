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Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

Четверг, 27 января 2022, 18:47
Задержанный стрелок Артемий Рябчук. Фото полиции

В ходе стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, которую устроил нацгвардиец Артемий Рябчук, один из раненых сумел поднять тревогу, а часть подразделения забаррикадировались в комнате.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на брифинг Министерства внутренних дел в Днепре

Прямая речь заместителя министра Евгения Енина: "Не могу обойти (вниманием. – ред.) героизм бойцов Национальной гвардии, которые активно сопротивлявлись правонарушителю и, рискуя собственной жизнью, забаррикадировались в помещении, не давая, таким образом, поставить под угрозу жизни других военнослужащих смены, находившихся в комнате отдыха.

А также героические действия другого военнослужащего, трижды раненого. Тем не менее, он смог убежать и оперативно уведомить все дежурные службы о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование".

Детали: По данным, обнародованным на брифинге, в целом караул на заводе насчитывал 23 военных. Из них только 5 находились на посту, остальные отдыхали в спальных помещениях.

Представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян добавила, что обнародованные в медиа видеозаписи, на которой Рябчук якобы признается в ходе допроса, приобщат к следствию. Однако следователи будут выяснять обстоятельства записи и правдивость свидетельств отдельно.

Кроме того, Сапьян отметила, что будут исследовать, как эти видео оказались у журналистов.

Предыстория: 

  • В ночь на 27 января, в 3:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. В 9:30 утра солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
  • Задержанному Рябчуку следователи ГБР сообщили о подозрении в умышленном убийстве, дезертирстве и ненадлежащем обращении с огнестрельным оружием. Его психическое состояние проверят в ходе экспертизы, а также установят, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Прокуроры планируют в суде ходатайствовать о мере пресечения для Рябчука в виде ареста без права внесения залога.
  • В СМИ попало видео якобы допроса задержанного стрелка правоохранителями, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий.
  • Народная депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик рассказала, что нацгвардиец сообщил руководству о драке между солдатами два месяца назад, но руководство его проигнорировало, а товарищи по службе начали издеваться.
  • Командующий Нацгвардии Николай Балан из-за инцидента написал заявление об отставке и вручил его министру внутренних дел Денису Монастырскому и президенту Владимиру Зеленскому. Государственное бюро расследований зарегистрировало также уголовное производство по служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии.

Темы: ДнепрНацгвардиячрезвычайное происшествиеубийство


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