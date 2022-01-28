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Головні новини четверга і ночі: стрілок у Дніпрі, Радбез ООН через агресію Росії

П'ятниця, 28 січня 2022, 07:00
Головні новини четверга і ночі: стрілок у Дніпрі, Радбез ООН через агресію Росії
Засідання Ради Безпеки ООН, фото: Getty Images

Строковик розстріляв караул нацгвардійців у Дніпрі; Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну — актуальні новини 27 січня і ночі.

Про стрілка у Дніпрі

В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 

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5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. О 9:30 ранку солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана і призначив виконуючим обов’язки командувача Юрія Лебедя.

Про Радбез ООН

ВІДЕО ДНЯ

Сполучені Штати скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії" та "нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

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Українська правда
Теми: ООНДніпроРосія
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