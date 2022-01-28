Головні новини четверга і ночі: стрілок у Дніпрі, Радбез ООН через агресію Росії

Строковик розстріляв караул нацгвардійців у Дніпрі; Штати скликають Радбез ООН через загрозу вторгнення Росії в Україну — актуальні новини 27 січня і ночі.

Про стрілка у Дніпрі

В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю.

Реклама:

5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. О 9:30 ранку солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана і призначив виконуючим обов’язки командувача Юрія Лебедя.

Про Радбез ООН

ВІДЕО ДНЯ

Сполучені Штати скликають засідання Ради Безпеки ООН з приводу "загрозливої поведінки Росії" та "нарощування російських військ на кордонах України та в Білорусі".

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Олігарх Дмитро Фірташ закликав Україну відмовитись від шляху до членства в НАТО та оголосити нейтралітет, бо від цього "виграють усі".

Українець Владислав Гераскевич, який буде брати участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні повідомив, що організатори вимагають заплатити за ПЛР тестування боб-саней і інших речей, які доставили до Пекіна.

Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу "НАШ", що належить політику Євгенію Мураєву — там фіксують випадки антиукраїнської пропаганди.

Лавров заявив, що у відповіді США щодо гарантій безпеки немає реакції на головне питання Росії про нерозширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати території РФ.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Штати продовжать надавати Україні військову допомогу.