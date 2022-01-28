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Главные новости четверга и ночи: стрелок в Днепре, Совбез ООН из-за агрессии России

Пятница, 28 января 2022, 07:00
Главные новости четверга и ночи: стрелок в Днепре, Совбез ООН из-за агрессии России
Заседание Совета Безопасности ООН, фото: Getty Images

Срочник расстрелял караул нацгвардейцев в Днепре; Штаты созывают Совбез ООН из-за угрозы вторжения России в Украину – актуальные новости 27 января и ночи.

О стрелке в Днепре

В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Южмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием.

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5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. В 9:30 утра солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.

Командующий Нацгвардии Николай Балан из-за инцидента написал заявление об отставке и вручил его министру внутренних дел Денису Монастырскому и президенту Владимиру Зеленскому.

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Украинская правда
Темы: ООНДнепрРосcия
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