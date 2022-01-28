Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави

Службовцю Національної гвардії Артемія Рябчука, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Джерело: трансляція засідання Кіровського районного суду в місті Дніпро

Дослівно: "Слідчий суддя вважає доцільним обрати підозрюваному Рябчук запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

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Тримання під вартою на гауптвахті за місцем несення служби Рябчука може заважати досудовому слідству та неупередженому з'ясуванню всіх обставин злочину, тому місцем тримання під вартою встановлено "Дніпровська установа виконання покарань №4".

Деталі: Перед оголошенням рішення суддя перебував у нарадчій кімнаті понад 2 години.

Суддя визнав наявність ризиків впливу Рябчуком на свідків, представників постраждалих та слідчих, а також можливості знищити докази його злочину.

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Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під арешт Рябчука без права внесення застави.

За словами прокурора, Рябчук скоїв злочин, який спричинив загибель людей, а тому процесуальне законодавство передбачає, що право внесення застави не можна застосовувати до підозрюваного. Суддя погодився з клопотанням прокурорів та не надав альтернативу внесення застави.

Слідчі вважають, що обвинувачений може переховуватися від слідства та незаконно впливати на свідка, представників постраждалих, слідчого чи експертів у слідстві.

Адвокат Рябчука попросив суд задовольнити клопотання сторони обвинувачення частково.

Зокрема, він попросив не обирати підозрюваному тримання під вартою в умовах гауптвахти, оскільки сторона обвинуваченого не пояснила потребу в цьому, адже Рябчук згоден з обґрунтованістю підозри.

За його словами, Рябчук зізнався в скоєному самостійно та здався поліції, тому не має намірів переховуватися від слідства.

Коментуючи бажання нацгвардійця перебувати на арешті в СІЗО, адвокат додав, що Рябчук не хоче повертатися туди, "де з нього знущалися".

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