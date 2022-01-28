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Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави

П'ятниця, 28 січня 2022, 23:20
засідання кіровського райсуду дінпра з обрання запобіжного заходу Рябчук. фото: пресслужба дбр

Службовцю Національної гвардії Артемія Рябчука, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Джерело: трансляція засідання Кіровського районного суду в місті Дніпро

Дослівно: "Слідчий суддя вважає доцільним обрати підозрюваному Рябчук запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

Тримання під вартою на гауптвахті за місцем несення служби Рябчука може заважати досудовому слідству та неупередженому з'ясуванню всіх обставин злочину, тому місцем тримання під вартою встановлено "Дніпровська установа виконання покарань №4". 

Деталі: Перед оголошенням рішення суддя перебував у нарадчій кімнаті понад 2 години.

Суддя визнав наявність ризиків впливу Рябчуком на свідків, представників постраждалих та слідчих, а також можливості знищити докази його злочину.

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під арешт Рябчука без права внесення застави.

За словами прокурора, Рябчук скоїв злочин, який спричинив загибель людей, а тому процесуальне законодавство передбачає, що право внесення застави не можна застосовувати до підозрюваного. Суддя погодився з клопотанням прокурорів та не надав альтернативу внесення застави.

Слідчі вважають, що обвинувачений може переховуватися від слідства та незаконно впливати на свідка, представників постраждалих, слідчого чи експертів у слідстві.

Адвокат Рябчука попросив суд задовольнити клопотання сторони обвинувачення частково.

Зокрема, він попросив не обирати підозрюваному тримання під вартою в умовах гауптвахти, оскільки сторона обвинуваченого не пояснила потребу в цьому, адже Рябчук згоден з обґрунтованістю підозри. 

За його словами, Рябчук зізнався в скоєному самостійно та здався поліції, тому не має намірів переховуватися від слідства.

Коментуючи бажання нацгвардійця перебувати на арешті в СІЗО, адвокат додав, що Рябчук не хоче повертатися туди, "де з нього знущалися".

Передісторія: 

  • Перед цим на засіданні Рябчук у своїй промові попросив пробачення в жертв свого злочину та визнав свою провину. Нацгвардієць попросив суддю не відправляти його на гауптвахту, а посадити в СІЗО.
  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані. О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво, але та подія мала місце 3 тижня.

Денис Карловський, УП
Теми: ДніпросудНацгвардіянадзвичайна подія
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