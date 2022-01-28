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Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави

П'ятниця, 28 січня 2022, 22:20
Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави
засідання кіровського райсуду дінпра з обрання запобіжного заходу Рябчук. фото: пресслужба дбр

Службовцю Національної гвардії Артемія Рябчука, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Джерело: трансляція засідання Кіровського районного суду в місті Дніпро

Дослівно: "Слідчий суддя вважає доцільним обрати підозрюваному Рябчук запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

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Тримання під вартою на гауптвахті за місцем несення служби Рябчука може заважати досудовому слідству та неупередженому з'ясуванню всіх обставин злочину, тому місцем тримання під вартою встановлено "Дніпровська установа виконання покарань №4". 

Деталі: Перед оголошенням рішення суддя перебував у нарадчій кімнаті понад 2 години.

Суддя визнав наявність ризиків впливу Рябчуком на свідків, представників постраждалих та слідчих, а також можливості знищити докази його злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під арешт Рябчука без права внесення застави.

За словами прокурора, Рябчук скоїв злочин, який спричинив загибель людей, а тому процесуальне законодавство передбачає, що право внесення застави не можна застосовувати до підозрюваного. Суддя погодився з клопотанням прокурорів та не надав альтернативу внесення застави.

Слідчі вважають, що обвинувачений може переховуватися від слідства та незаконно впливати на свідка, представників постраждалих, слідчого чи експертів у слідстві.

Адвокат Рябчука попросив суд задовольнити клопотання сторони обвинувачення частково.

Зокрема, він попросив не обирати підозрюваному тримання під вартою в умовах гауптвахти, оскільки сторона обвинуваченого не пояснила потребу в цьому, адже Рябчук згоден з обґрунтованістю підозри. 

За його словами, Рябчук зізнався в скоєному самостійно та здався поліції, тому не має намірів переховуватися від слідства.

Коментуючи бажання нацгвардійця перебувати на арешті в СІЗО, адвокат додав, що Рябчук не хоче повертатися туди, "де з нього знущалися".

Передісторія: 

  • Перед цим на засіданні Рябчук у своїй промові попросив пробачення в жертв свого злочину та визнав свою провину. Нацгвардієць попросив суддю не відправляти його на гауптвахту, а посадити в СІЗО.
  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані. О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво, але та подія мала місце 3 тижня.

Денис Карловський, УП
Теми: ДніпросудНацгвардіянадзвичайна подія
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