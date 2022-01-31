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Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США

Понеділок, 31 січня 2022, 07:00
Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США
Сергій Лавров, фото: AFP/Getty Images

У РФ вигадали нову причину, чому Україні ніяк не можна вступати до НАТО; санкції США покликані зруйнувати економіку Росії вщент – актуальні новини 30 січня і ночі.

Про версію РФ, чому Києву не слід приєднуватись до НАТО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив нову версію, чому Києву не слід приєднуватись до Північноатлантичного Альянсу – нібито Україна до цього "не готова".

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У черговій заяві Лавров натякнув, що під час вступу до Альянсу всі країни НАТО стануть на захист України, а це абсолютно не влаштовує Росію.

Про санкції США проти Росії

Найсміливіші заходи, якими погрожує президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку. Водночас вони вплинуть і на економіки інших країн.

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Представники російської інтелігенції та інші відомі люди розпочали збір підписів проти російської агресії щодо України.

На 86-му році пішов з життя актор Леонід Куравльов.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія "не хоче війни" і "не загрожує" Україні. При цьому він пригрозив втратами як з боку Москви, так і з боку Києва, звинувативши в ескалації США.

Росія оголосила про перенесення навчань Військово-морського флоту РФ, які мали відбутися в Ірландському морі наступного тижня.

Міністр закордонних справ Франції повторив застереження президенту РФ Владіміру Путіну про те, що будь-яка нова агресія проти України буде мати масштабні наслідки.

У Берліні в неділю, 30 січня, українці та друзі України влаштували акцію протесту проти війни і закликали уряд Німеччини до стримування агресії Росії.

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що в разі вторгнення Росії Володимир Путін "не зупиниться на Україні", а також заперечила інформацію про напруженість між Штатами та Україною.

Українська правда
Теми: РосіяСШАсанкції
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