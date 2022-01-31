Головні новини неділі та ночі: Росія про Україну і НАТО, санкції США
У РФ вигадали нову причину, чому Україні ніяк не можна вступати до НАТО; санкції США покликані зруйнувати економіку Росії вщент – актуальні новини 30 січня і ночі.
Про версію РФ, чому Києву не слід приєднуватись до НАТО
Глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив нову версію, чому Києву не слід приєднуватись до Північноатлантичного Альянсу – нібито Україна до цього "не готова".
У черговій заяві Лавров натякнув, що під час вступу до Альянсу всі країни НАТО стануть на захист України, а це абсолютно не влаштовує Росію.
Про санкції США проти Росії
Найсміливіші заходи, якими погрожує президент США Джо Байден для стримування вторгнення в Україну, можуть зруйнувати всю російську економіку. Водночас вони вплинуть і на економіки інших країн.
Про інші важливі новини
Представники російської інтелігенції та інші відомі люди розпочали збір підписів проти російської агресії щодо України.
На 86-му році пішов з життя актор Леонід Куравльов.
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія "не хоче війни" і "не загрожує" Україні. При цьому він пригрозив втратами як з боку Москви, так і з боку Києва, звинувативши в ескалації США.
Росія оголосила про перенесення навчань Військово-морського флоту РФ, які мали відбутися в Ірландському морі наступного тижня.
Міністр закордонних справ Франції повторив застереження президенту РФ Владіміру Путіну про те, що будь-яка нова агресія проти України буде мати масштабні наслідки.
У Берліні в неділю, 30 січня, українці та друзі України влаштували акцію протесту проти війни і закликали уряд Німеччини до стримування агресії Росії.
Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що в разі вторгнення Росії Володимир Путін "не зупиниться на Україні", а також заперечила інформацію про напруженість між Штатами та Україною.