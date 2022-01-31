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Главные новости воскресенья и ночи: Россия об Украине и НАТО, санкции США

Понедельник, 31 января 2022, 08:00
Сергей Лавров, фото: AFP/Getty Images

В РФ придумали новую причину, почему Украине никак нельзя вступать в НАТО; санкции США призваны разрушить экономику России до основания – актуальные новости 30 января и ночи.

О версии РФ, почему Киеву не следует присоединяться к НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил новую версию, почему Киеву не следует присоединяться к Североатлантическому Альянсу – якобы Украина к этому "не готова".

В очередном заявлении Лавров намекнул, что при вступлении в Альянс все страны НАТО станут на защиту Украины, а это совершенно не устраивает Россию.

О санкциях США против России

Самые смелые меры, которыми пригрозил президент США Джо Байден для сдерживания вторжения в Украину, могут разрушить всю российскую экономику. В то же время они окажут влияние и на экономики других стран.

О других важных новостях

Представители российской интеллигенции и другие известные люди приступили к сбору подписей против российской агрессии в отношении Украины.

На 86-м году ушел из жизни актер Леонид Куравлев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия "не хочет войны" и "никак не угрожает" Украине. При этом он пригрозил потерями как со стороны Москвы, так и со стороны Киева, обвинив в эскалации США.

Россия объявила о переносе учений Военно-морского флота РФ, которые должны были состояться в Ирландском море на следующей неделе.

Министр иностранных дел Франции повторил предупреждение президенту РФ Владимиру Путину о том, что любая новая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия.

В Берлине в воскресенье, 30 января, украинцы и друзья Украины вышли на акцию протеста против войны и призвали правительство Германии к сдерживанию агрессии России.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в случае вторжения России Владимир Путин "не остановится на Украине", а также возразила по поводу информации о напряженности между Штатами и Украиной.

Украинская правда
Темы: РосcияСШАсанкции


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