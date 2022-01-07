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Генсек НАТО обговорив з керівництвом Фінляндії та Швеції російське питання

П'ятниця, 7 січня 2022, 14:54
Йєнс Столтенберг, фото AFP/Getty Images

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у п'ятницю обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощування російських сил на окупованих територіях України та поблизу українських кордонів.

Джерело: повідомлення Столтенберга у Twitter

Пряма мова: "Обговорив із президентом Нііністьо безпекову ситуацію в Європі та нарощування російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації".

Деталі: Те саме питання він підняв під час розмови з очільницею шведського уряду. За його словами, йшлося про "нарощування російських військових сил в Україні та навколо неї та європейську безпеку".

Столтенберг додав, що сторони говорили про право кожної країни вільно обирати свої власні заходи безпеки та про повагу до права кожної країни обирати свій шлях.

Нагадаємо:

  • Президент Фінляндії Саулі Нііністьо 2 січня заявив, що вимога Росії про нерозширення НАТО суперечить європейському порядку безпеки.
  • Головний військовий командувач Швеції Мікаель Байден попередив, що згода НАТО на виконання вимог РФ, в тому числі по обмеженню своєї діяльності у Європі, повністю підірве безпекову стратегію Швеції.

Українська правда
Теми: НАТОРосіяФінляндіяШвейцаріяУкраїна


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