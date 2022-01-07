Генсек НАТО обговорив з керівництвом Фінляндії та Швеції російське питання

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг у п'ятницю обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощування російських сил на окупованих територіях України та поблизу українських кордонів.

Джерело: повідомлення Столтенберга у Twitter

Пряма мова: "Обговорив із президентом Нііністьо безпекову ситуацію в Європі та нарощування російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації".

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Деталі: Те саме питання він підняв під час розмови з очільницею шведського уряду. За його словами, йшлося про "нарощування російських військових сил в Україні та навколо неї та європейську безпеку".

Столтенберг додав, що сторони говорили про право кожної країни вільно обирати свої власні заходи безпеки та про повагу до права кожної країни обирати свій шлях.

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