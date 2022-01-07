Генсек НАТО обсудил с руководством Финляндии и Швеции российский вопрос
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон наращивание российских сил на оккупированных территориях Украины и вблизи украинских границ.
Источник: сообщения Столтенберга в Twitter
Прямая речь: "Обсудил с президентом Ниинисте ситуацию с безопасностью в Европе и наращивание российских сил в Украине и вокруг нее. Мы призываем Россию к деэскалации".
Детали: Тот же вопрос он поднял во время разговора с главой шведского правительства. По его словам, речь шла о "наращивании российской военной мощи в Украине и вокруг нее и европейской безопасности".
Столтенберг добавил, что стороны говорили о праве каждой страны свободно выбирать свои собственные меры безопасности и уважении права каждой страны выбирать свой путь.
Напомним:
- Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требование России о нерасширении НАТО противоречит европейскому порядку безопасности.
- Главный военный командующий Швецией Микаэль Байден предостерег, что согласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию безопасности Швеции.