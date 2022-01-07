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Ситуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів

П'ятниця, 7 січня 2022, 18:05
Ситуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів
Алмати 7 січня, Tengrinews.kz

7 січня в Алмати (Казахстан) тривають грабежі, спостерігається нестача хліба, люди вишиковуються в черги біля банкоматів. На Площі Республіки лежать тіла людей.

Джерело: Радіо Азаттик

 
Алмати 7 січня, всі фото Tengrinews.kz

Деталі: Вдень 7 січня кореспонденти Радіо Азаттик бачили на Площі Республіки Алмати тіла трьох людей. Перше лежало в машині в канаві на перетині проспекту Назарбаєва та вулиці Сатпаєва. Другий труп - навпроти будівлі, розташованої за адресою вулиця Байсеїтової, 42. Третє тіло лежало в машині на перехресті вулиць Сатпаєва та Жолтоксана. На лобовому склі – сліди від куль.

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Репортери відвідали міські лікарні №1 та №7 у мікрорайоні Калкаман, які, як повідомляли місцеві ЗМІ, були "окуповані терористами". Як повідомляє видання, зараз у медичних закладах перебувають лише пацієнти та лікарі.

Деякі торгові центри, наприклад Esentai Mall на проспекті Аль-Фарабі, перебувають під військовим наглядом.

 

"Очевидно, продовжується розграбування супермаркету Magnum, розташованого в торговому центрі Aport на околиці міста. Біля торгового дому перебувають волонтери, які намагаються запобігти мародерству. Вони тримають у руках палиці й постійно попереджають людей, які крадуть їжу в супермаркеті, що це чужа власність. Але їх ніхто не слухає", – пише Радіо Азаттик.

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За повідомленнями кореспондентів, на заправках та перед банкоматами великі черги. Деякі жителі розповідали, що у них закінчилася готівка, і якщо ситуація збережеться ще кілька днів, люди почнуть голодувати. У магазинах не вистачає хліба.

На вокзалах також великі черги. Громадський транспорт у Алмати не ходить.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також про такий намір заявила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • За останніми даними МВС Казахстану, в ході протестів у країні було затримано понад 3800 людей, 26 протестувальників убито та 26 – поранено.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Теми: Казахстан
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