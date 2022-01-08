МВС Казахстану: затримано майже 4,5 тисячі людей, серед них іноземці
Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомляє, що за час протестів до органів поліції доставлено майже 4,5 тисячі осіб, серед них іноземні громадяни.
Джерело: Радіо Азаттик із посиланням на МВС Казахстану, Tengrinews.kz
Деталі: Спершу МВС поширило дані про 4266 затриманих у Казахстані. Пізніше видання Tengrinews.kz повідомило, що, за останньою інформацією, у відділення поліції по Казахстану доставили 4404 особи.
При цьому МВС Казахстану не повідомляє свіжих даних про вбитих і поранених протестувальників. Станом на 7 січня офіційно повідомлялося про 26 убитих і 26 поранених.
Дослівно МВС: "В одному з сіл Алматинської області затримано понад 100 людей. За попередніми даними, затримано громадян сусідньої держави".
Більше деталей: Крім того, в Алмати, у мікрорайоні Калкаман, на одній із СТО поліцейські вилучили патрони, боєприпаси та викрадені речі: велосипеди, телевізори, мобільні телефони.
МВС також повідомляє, що в одному з населених пунктів Жамбилської області виявлено схованку зброї: кілька автоматів та пістолетів.
Водночас, як пише Tengrinews.kz, деяким із затриманих загрожує довічне ув'язнення.
В столиці Казахстану Нур-Султані знову з'явився інтернет. У країні запрацювали деякі сайти, які були відключені раніше – низка новинних ресурсів, сайт президента, сайти банків.
"Цифровий" міністр Багдат Мусін заявив, що влада обмежила інтернет, оскільки протестувальники використовують засоби зв'язку для координації та планування дій.
За його словами, чиновники пропрацювали механізм, за якого незалежно від повного відключення інтернету, доступ до деяких ресурсів забезпечуватиметься по можливості в цілодобовому режимі.
Нацбанк країни заявив, що у регіонах зі спокійною обстановкою забезпечено достатній обсяг готівки у банкоматах.
Що передувало: Комітет національної безпеки (КНБ) Казахстану повідомив про затримання свого екс-голови і колишнього прем'єр-міністра Казахстану Каріма Масімова, якого підозрюють у державній зраді.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.
Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати