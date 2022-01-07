Військові Лукашенка в Казахстані "розпочали виконання завдань"
У Білорусі заявили про прибуття свого "миротворчого контингенту" до Казахстану.
Джерело: Міноборони Білорусі, ТАСС
Дослівно: "Білоруський військовий контингент, який входить до складу миротворчих сил ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану і розпочав виконання поставлених завдань".
Деталі: Водночас, як повідомляє ТАСС, киргизстанські військовослужбовці прибули до Казахстану на російських військово-транспортних літаках.
Російські військові є основою контингенту ОДКБ. Їх до Казахстану відправлено близько трьох тисяч. Також до контингенту входять військовослужбовці з Білорусі, Вірменії та Таджикистану. Таджицьких військових доставили до Казахстану також російські літаки.
Що передувало: 6 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь направить до Казахстану роту своїх миротворців в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).
"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Потрібно ж туди техніку перекинути", - додав Лукашенко.
Передісторія:
- З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також про такий намір заявила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- За останніми даними МВС Казахстану, в ході протестів у країні було затримано понад 3800 людей, 26 протестувальників убито та 26 – поранено.