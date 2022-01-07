Військові Лукашенка в Казахстані "розпочали виконання завдань"

У Білорусі заявили про прибуття свого "миротворчого контингенту" до Казахстану.

Джерело: Міноборони Білорусі, ТАСС

Дослівно: "Білоруський військовий контингент, який входить до складу миротворчих сил ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану і розпочав виконання поставлених завдань".

Деталі: Водночас, як повідомляє ТАСС, киргизстанські військовослужбовці прибули до Казахстану на російських військово-транспортних літаках.

Російські військові є основою контингенту ОДКБ. Їх до Казахстану відправлено близько трьох тисяч. Також до контингенту входять військовослужбовці з Білорусі, Вірменії та Таджикистану. Таджицьких військових доставили до Казахстану також російські літаки.

Що передувало: 6 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь направить до Казахстану роту своїх миротворців в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Потрібно ж туди техніку перекинути", - додав Лукашенко.

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