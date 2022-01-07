Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові Лукашенка в Казахстані "розпочали виконання завдань"

П'ятниця, 7 січня 2022, 22:31
Військові Лукашенка в Казахстані розпочали виконання завдань
ілюстративне фото БЕЛТА

У Білорусі заявили про прибуття свого "миротворчого контингенту" до Казахстану.

Джерело: Міноборони Білорусі, ТАСС

Дослівно: "Білоруський військовий контингент, який входить до складу миротворчих сил ОДКБ, у повному складі прибув до Казахстану і розпочав виконання поставлених завдань".

Реклама:

Деталі: Водночас, як повідомляє ТАСС, киргизстанські військовослужбовці прибули до Казахстану на російських військово-транспортних літаках.

Російські військові є основою контингенту ОДКБ. Їх до Казахстану відправлено близько трьох тисяч. Також до контингенту входять військовослужбовці з Білорусі, Вірменії та Таджикистану. Таджицьких військових доставили до Казахстану також російські літаки.

Що передувало: 6 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь направить до Казахстану роту своїх миротворців в рамках Організації договору колективної безпеки (ОДКБ).

ВІДЕО ДНЯ

"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Потрібно ж туди техніку перекинути", - додав Лукашенко.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також про такий намір заявила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
  • За останніми даними МВС Казахстану, в ході протестів у країні було затримано понад 3800 людей, 26 протестувальників убито та 26 – поранено.

Теми: БілорусьКазахстан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: