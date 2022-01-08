Президент Казахстану ініціював саміт ОДКБ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення найближчими днями саміту ОДКБ в онлайн-форматі.

Джерело: сайт президента Казахстану за підсумками розмови Токаєва та президента РФ Володимира Путіна, сайт Кремля за підсумками розмови Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном

Дослівно сайт Токаєва: "Касим-Жомарт Токаєв повідомив Володимира Путіна, що ситуація в країні стабілізується. Водночас джерело терактів, як і раніше, існує. Тому, сказав він, боротьбу з тероризмом буде продовжено.

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Президент запропонував провести саміт ОДКБ у режимі онлайн найближчими днями. Дата зустрічі буде погоджена дипломатичними каналами".

Дослівно сайт Кремля: "Виражено підтримку висловленої президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим пропозиції щодо проведення найближчим часом засідання Ради колективної безпеки ОДКБ у форматі відеоконференції.

Нікол Пашинян повідомив, що вірменська сторона, як чинний голова ОДКБ, займеться організацією цього заходу".

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Деталі: На сайті Кремля йдеться, що Путін, Лукашенко та Пашинян обговорили ситуацію в Казахстані, "яка має тенденцію до заспокоєння та нормалізації".

Довідка: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

Передісторія:

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