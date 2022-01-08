Президент Казахстану ініціював саміт ОДКБ
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення найближчими днями саміту ОДКБ в онлайн-форматі.
Джерело: сайт президента Казахстану за підсумками розмови Токаєва та президента РФ Володимира Путіна, сайт Кремля за підсумками розмови Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном
Дослівно сайт Токаєва: "Касим-Жомарт Токаєв повідомив Володимира Путіна, що ситуація в країні стабілізується. Водночас джерело терактів, як і раніше, існує. Тому, сказав він, боротьбу з тероризмом буде продовжено.
Президент запропонував провести саміт ОДКБ у режимі онлайн найближчими днями. Дата зустрічі буде погоджена дипломатичними каналами".
Дослівно сайт Кремля: "Виражено підтримку висловленої президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим пропозиції щодо проведення найближчим часом засідання Ради колективної безпеки ОДКБ у форматі відеоконференції.
Нікол Пашинян повідомив, що вірменська сторона, як чинний голова ОДКБ, займеться організацією цього заходу".
Деталі: На сайті Кремля йдеться, що Путін, Лукашенко та Пашинян обговорили ситуацію в Казахстані, "яка має тенденцію до заспокоєння та нормалізації".
Довідка: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.
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