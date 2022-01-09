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Блінкен і Боррель обговорили нарощення російських військ на кордоні України

Неділя, 9 січня 2022, 03:48
Блінкен і Боррель обговорили нарощення російських військ на кордоні України
Блінкен і Боррель, фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорили нарощування військових сил Росії навколо України.

Джерело: сайт Ради ЄС та Європейської Ради, Держдеп

Деталі: Блінкен і Боррель підтвердили підтримку Європейським Союзом і США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України і наголосили на необхідності деескалації та повного виконання Мінських домовленостей Росією.

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Вони підкреслили, що будь-яка подальша військова агресія проти України "матиме масові наслідки" і "призведе до жорсткої реакції".

Також обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні відносини після пропозицій, представлених Російською Федерацією щодо її поглядів на домовленості про безпеку в Європі.

Вони наголосили на тривалому партнерстві Сполучених Штатів і ЄС та спільних зобов’язаннях щодо трансатлантичної безпеки і протистояння спільним викликам безпеки.

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Нагадаємо: Боррель і Блінкен обговорили у грудні підтримку України на тлі агресії РФ.

Сполучені Штати вважають, що двосторонні переговори з Росією щодо масового нарощування військ уздовж українського кордону можуть початися на початку року.

В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Сполучені Штати готують економічні санкції проти Росії в разі її вторгнення в Україну.

Українська правда
Теми: ЄССШАРосіявійна
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