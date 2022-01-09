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Блинкен и Боррель обсудили наращивание российских войск на границе Украины

Воскресенье, 9 января 2022, 04:48
Блинкен и Боррель, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль обсудили наращивание военных сил России вокруг Украины.

Источник: сайт Совета ЕС и Европейского Совета, Госдеп

Детали: Блинкен и Боррель подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и отметили необходимость деэскалации и полного выполнения Минских договоренностей Россией.

Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины "будет иметь массовые последствия" и "приведет к жесткой реакции".

Также обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические отношения после предложений, представленных Российской Федерацией по поводу ее взглядов на договоренности о безопасности в Европе.

Они подчеркнули длительное партнерство Соединенных Штатов и ЕС и совместные обязательства по трансатлантической безопасности и противостоянию общим вызовам безопасности.

Напомним: Боррель и Блинкен обсудили в декабре поддержку Украины на фоне агрессии РФ.

Соединенные Штаты считают, что двусторонние переговоры с Россией по массовому наращиванию войск вдоль украинской границы могут начаться в начале года.

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

Соединенные Штаты готовят экономические санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

Украинская правда
Темы: ЕССШАРосcиявойна
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