МВС Казахстану: Кількість затриманих перевищила 5 тисяч осіб

МВС Казахстану повідомляє про 5 135 затриманих людей в результаті масових протестів.

Джерело: в.о. міністра внутрішніх справ республіки Ерлан Тургумбаєв в ефірі телеканалу "Хабар 24", цитує Інтнрфакс-Україна

Пряма мова: "У всьому Казахстані на цей час затримано 5 135 осіб".

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Деталі: За фактами застосування насильства стосовно представників влади, хуліганства, вбивств, а також розбійних нападів та крадіжок розпочато 125 досудових розслідувань.

Передісторія:

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