МВС Казахстану: Кількість затриманих перевищила 5 тисяч осіб
Неділя, 9 січня 2022, 06:10
МВС Казахстану повідомляє про 5 135 затриманих людей в результаті масових протестів.
Джерело: в.о. міністра внутрішніх справ республіки Ерлан Тургумбаєв в ефірі телеканалу "Хабар 24", цитує Інтнрфакс-Україна
Пряма мова: "У всьому Казахстані на цей час затримано 5 135 осіб".
Деталі: За фактами застосування насильства стосовно представників влади, хуліганства, вбивств, а також розбійних нападів та крадіжок розпочато 125 досудових розслідувань.
Передісторія:
- Протести в Казахстані почалися 2 січня. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
- 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
- 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також військових російськими літаками відправила Білорусь. Пізніше такі ж рішення прийняли Киргизстан і Таджикистан.
- Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.
- В ході протестів у країні було вбито і поранено десятки людей.
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