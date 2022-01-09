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На Луганщині безпілотник окупантів перетнув лінію зіткнення – штаб ООС

Неділя, 9 січня 2022, 06:20
На Луганщині безпілотник окупантів перетнув лінію зіткнення – штаб ООС
фото: штаб ООС

Упродовж доби 8 січня з боку проросійських найманців зафіксовано 6 порушень припинення вогню, у тому числі проліт ворожого безпілотного літального апарату.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "З них 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення".

Деталі: Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.

Зокрема, за даними штабу, проросійські найманці вели обстріли:

ВІДЕО ДНЯ
  • у бік Пісків;
  • в напрямку Богданівки та Кримського;
  • поблизу Станиці Луганської;
  • неподалік Новомихайлівки.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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