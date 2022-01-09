На Луганщині безпілотник окупантів перетнув лінію зіткнення – штаб ООС

Упродовж доби 8 січня з боку проросійських найманців зафіксовано 6 порушень припинення вогню, у тому числі проліт ворожого безпілотного літального апарату.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "З них 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Реклама:

Також виявлено проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення".

Деталі: Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.

Зокрема, за даними штабу, проросійські найманці вели обстріли:

ВІДЕО ДНЯ

у бік Пісків;

в напрямку Богданівки та Кримського;

поблизу Станиці Луганської;

неподалік Новомихайлівки.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.