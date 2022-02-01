Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Заворушення організовував експоліцейський, якого підозрювали у роботі з бойовиками; Порошенко прийшов на допит до ДБР: "Ніякої співпраці не буде" – актуальні новини понеділка і ночі.

Про організацію заворушень

Українські правоохоронці заявляють, що запобігли провокаціям, які включали масові заворушення та насилля до поліцейських під час акцій у низці міст України. Перша акція мала відбутися у Києві під Офісом президента вже 31 січня.

Організатором провокацій, які планувалися в низці міст України та біля Офісу президента, виявився експолковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали у співпраці з російськими найманцями.

Про Порошенка в ДБР

П'ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит до Держбюро розслідувань щодо вугільної справи і заявив, що ніякої співпраці не буде.

Порошенко також поскаржився, що через дати допитів він не зміг поїхати на Донбас, а через те, що віддав закордонний паспорт - не поїхав за кордон, де запланував зустрічі із іноземними дипломатами.

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