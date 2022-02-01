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Загибель трьох військових на Донбасі: ДБР визначила винного

Вівторок, 1 лютого 2022, 10:16
Місце загибелі військових. Фото ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування загибелі трьох військових на Донеччині минулого лютого – у цій справі судитимуть ексначальника інженерної служби однієї з військових частин.

Джерело: ДБР

Дослівно ДБР:  "Колишній начальник інженерної служби обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі".

Деталі: За даними ДБР, колишній начальник знав, що на дорозі у районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни.

Проте він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками, не огородив небезпечну ділянку, не повідомив командуванню про наявність мін та не вжив заходів щодо їх знешкодження.

Вранці 14 лютого 2021 року група військовослужбовців пересуваючись цією дорогою з одного командного пункту на інший підірвалися на мінах. Троє захисників загинули.

Українська правда
Теми: ДБРДонбасвійнасуд
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