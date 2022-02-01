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Гибель трех военных на Донбассе: ДБР определила виновного

Вторник, 1 февраля 2022, 09:16
Гибель трех военных на Донбассе: ДБР определила виновного
Место гибели военных. Фото ГБР

Государственное бюро расследований завершило расследование гибели трех военных в Донецкой области в прошлом феврале – по этому делу будут судить экс-начальника инженерной службы одной из воинских частей.

Источник: ГБР

Дословно ГБР: "Бывший начальник инженерной службы обвиняется в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы".

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Детали: По данным ГБР, бывший начальник знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины.

Однако он не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками, не огородил опасный участок, не сообщил командованию о наличии мин и не принял меры по их обезвреживанию.

Утром 14 февраля 2021 года группа военнослужащих передвигаясь по этой дороге из одного командного пункта на другой подорвались на минах. Трое защитников погибли.

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Темы: ГБРДонбассвойнасуд
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