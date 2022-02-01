Поліція назвала основні версії загибелі боксера Вірчиса
Основними версіями загибелі відомого боксера Володимира Вірчиса, якого знайшли повішеним, є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства.
Джерело: поліція Києва
Деталі: В рамках кримінального провадження правоохоронці опитують рідних Вірчиса, його друзів та знайомих, свідків та очевидців події.
Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.
Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.
Довідково: Вірчису було 48 років. Боксер був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).
На професійному ринзі Володимир Вірчис провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його активі також дві поразки.
Передісторія:
- Тіло Вірчиса було виявлене перехожим в ніч на 28 січня у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство".
- Відомий ексспортсмен підтримував одного з обвинувачених у замовлені у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, хотів бути його поручителем.
- Видання "Мост" писало, що 27 січня Вірчис прийшов на судове засідання і звернувся до Мангера з вимогою повернути борги.