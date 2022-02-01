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Поліція назвала основні версії загибелі боксера Вірчиса

Вівторок, 1 лютого 2022, 17:58
Володимир Вірчис. фото з Facebook Тимофія Нагорного

Основними версіями загибелі відомого боксера Володимира Вірчиса, якого знайшли повішеним, є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства.

Джерело: поліція Києва

Деталі: В рамках кримінального провадження правоохоронці опитують рідних Вірчиса, його друзів та знайомих, свідків та очевидців події.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.

Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.

Довідково: Вірчису було 48 років. Боксер був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).

На професійному ринзі Володимир Вірчис провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його активі також дві поразки.

Передісторія:

  • Тіло Вірчиса було виявлене перехожим в ніч на 28 січня у Дніпровському районі столиці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, з позначкою "самогубство".
  • Відомий ексспортсмен підтримував одного з обвинувачених у замовлені у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера, хотів бути його поручителем.
  • Видання "Мост" писало, що 27 січня Вірчис прийшов на судове засідання і звернувся до Мангера з вимогою повернути борги.

Українська правда
Теми: спортКиївполіція
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