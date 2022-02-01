Поліція назвала основні версії загибелі боксера Вірчиса

Основними версіями загибелі відомого боксера Володимира Вірчиса, якого знайшли повішеним, є вчинення самогубства або ж доведення до самогубства.

Джерело: поліція Києва

Деталі: В рамках кримінального провадження правоохоронці опитують рідних Вірчиса, його друзів та знайомих, свідків та очевидців події.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, чи мав він із кимось неприязні відносини або ж боргові зобов’язання.

Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка призначена судово-медична експертиза.

Довідково: Вірчису було 48 років. Боксер був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).

На професійному ринзі Володимир Вірчис провів 28 боїв і здобув 26 перемог (21 нокаутом). У його активі також дві поразки.

Передісторія: