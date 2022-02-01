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Полиция назвала основные версии гибели боксера Вирчиса

Вторник, 1 февраля 2022, 17:58
Владимир Вирчис. фото с Facebook Тимофея Нагорного

Основными версиями гибели известного боксера Владимира Вирчиса, которого нашли повешенным, явля.тся совершение самоубийства или доведение до самоубийства.

Источник: полиция Киева

Детали: В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.

Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.

Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.

Справка: Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.

Предыстория:

  • Тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство".
  • Известный экс-спортсмен поддерживал одного из обвиняемых в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, хотел быть его поручителем.
  • Издание "Мост" писало, что 27 января Вирчис пришел на судебное заседание и обратился к Мангеру с требованием вернуть долги.

Украинская правда
Темы: спортКиевполиция


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