Полиция назвала основные версии гибели боксера Вирчиса
Основными версиями гибели известного боксера Владимира Вирчиса, которого нашли повешенным, явля.тся совершение самоубийства или доведение до самоубийства.
Источник: полиция Киева
Детали: В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.
Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.
Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.
Справка: Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).
На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.
Предыстория:
- Тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе столицы. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство".
- Известный экс-спортсмен поддерживал одного из обвиняемых в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, хотел быть его поручителем.
- Издание "Мост" писало, что 27 января Вирчис пришел на судебное заседание и обратился к Мангеру с требованием вернуть долги.