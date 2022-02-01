Полиция назвала основные версии гибели боксера Вирчиса

Основными версиями гибели известного боксера Владимира Вирчиса, которого нашли повешенным, явля.тся совершение самоубийства или доведение до самоубийства.

Источник: полиция Киева

Детали: В рамках уголовного производства правоохранители опрашивают родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.

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Также правоохранители проверяют информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.

Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.

Справка: Вирчису было 48 лет. Боксер был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

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На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом). В его активе также два поражения.

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